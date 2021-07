José Serra coloca stent em artéria e permanece internado em SP

Serra, 79, estava internado no Hospital Sírio-Libanês. Na terça, recebeu alta do isolamento de 13 dias pelo qual passou por ter sido contaminado pela Covid-19. Os médicos atribuíram sua passagem assintomática pela doença, apesar de ter tido uma pneumonia leve tratada, ao fato de ter tomado duas doses de vacina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.