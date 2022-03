José Ricardo envia R$ 600 mil em emendas para educação e projetos sociais ao Amazonas

Já nesta segunda-feira (28), o parlamentar esteve no Ifam de Humaitá para fiscalizar a construção de um refeitório para os estudantes, que está sendo pago com a emenda federal de R$ 500 mil aprovada para a unidade de ensino técnico e profissionalizante.

“A Fazenda da Esperança acolhe dependentes químicos fazendo trabalho de recuperação. A emenda de R$ 100 mil ajudará na compra de equipamentos e materiais ajudando no trabalho do local”, disse José Ricardo.

O deputado federal, José Ricardo (PT) esteve neste domingo (27) no município de Humaitá, no Amazonas, onde visitou a Fazenda da Esperança e o campus do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), que receberão emendas parlamentares de R$ 100 mil e R$ 500 mil, respectivamente, para investimentos internos.

