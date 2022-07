José Melo relembra obras realizadas quando governador durante viagem a Humaitá

Manaus/AM - Os pré-candidatos, respectivamente, a deputado estadual, José Melo e ao Governo do Amazonas, Amazonino Mendes, visitaram, nesta quinta-feira (28), o município de Humaitá (a 696 quilômetros de Manaus) e foram recebidos com muita alegria.

No município, José Melo inaugurou, quando foi governador, o Mercado Municipal Hélio de Souza Lobo que foi construído por meio de convênio com a prefeitura do município. Um investimentos de R$ 3.587.298,53. O prédio foi instalado no centro histórico da cidade de Humaitá, à margem esquerda do rio Madeira, em substituição ao antigo mercado que foi destruído pela enchente de 2014.

Além disso, o pré-candidato também entregou uma creche e uma Unidade Básica de Saúde (UBS), resultado da parceria com o governo federal, enquanto era governador do Amazonas.

Reconhecido pela atenção que, ao longo de sua carreira política dispensou para o interior do estado, José Melo desponta como um dos candidatos preferidos do interior para ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Em reconhecimento aos serviços prestados, em 2021, José Melo recebeu o título de cidadão humaitaense, numa cerimônia realizada pela Câmara Municipal de Humaitá.