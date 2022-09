José Melo relembra obras no São Raimundo durante encontro com moradores

Manaus/AM - Com uma intensa agenda de reuniões com apoiadores e viagens ao interior do Amazonas, o candidato a deputado estadual José Melo (Pros) se reuniu na noite dessa terça-feira (20) com moradores do São Raimundo, na zona Oeste de Manaus.

Na ocasião, o candidato relembrou obras na comunidade e pediu votos. "Começamos a semana ao lado do povo. Mais uma noite de compromisso com moradores do bairro do São Raimundo. Aqui no São Raimundo inaugurei a Orla do bairro. O local é lindo. Sempre que passo pelo bairro eu visito a orla. Vejo várias famílias reunidas e pessoas praticando atividade física", disse.

Ao pedir o voto, José Melo disse que considera a obra um grande legado. "Isso mostra o meu carinho por esse bairro", finalizou.