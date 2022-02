José Melo desmente ser pré-candidato a vice-governador de Amazonino

"O Amazonino esteve na minha casa na véspera de Natal, me deu um abraço e tivemos uma longa conversa. E foi o último contato que tive com ele nesse tempo. Pra mim [o convite] seria uma coisa extremamente honrosa, mas esse convite não aconteceu", esclareceu o ex-governador.

Manaus/AM - O pré-candidato a Deputado Estadual, o ex-governador José Melo, esclareceu nesta terça-feira (22), a notícia falsa que ele teria sido convidado do pré-candidato Amazonino Mendes, para concorrer como vice na eleição para o Governo do Amazonas.

