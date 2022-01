José Dirceu diz que união com Alckmin ajudaria a frear reação golpista de Bolsonaro após derrota

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais defensores da chapa com Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o ex-ministro José Dirceu (PT) tem dito a aliados que o ex-governador não agregaria apenas ganhos eleitorais, mas colaboraria na construção da governabilidade em um possível novo governo e, sobretudo, ajudaria a proteger de eventual impulso golpista de um Jair Bolsonaro (PL) derrotado. Dirceu tem afirmado que a chegada de Alckmin ajudaria a formar um bloco de resistência democrática mais sólido, que poderia fazer com que o presidente ou seus aliados desistissem de movimentos antidemocráticos. Se mesmo assim tentassem algo, encontrariam resistência baseada em uma base política mais ampla. Em contrapartida, segundo a análise de Dirceu compartilhada por seus aliados, uma chapa formada exclusivamente por políticos de esquerda poderia fazer com que esse possível movimento golpista atraísse mais setores da sociedade. No PT, o principal representante do campo contrário à aliança com Alckmin é o deputado federal Rui Falcão, que disse ao jornal Folha de S.Paulo que o ex-tucano representa uma contradição a tudo o que o partido fez e quer fazer. "Lula não precisa de uma muleta eleitoral", afirmou o parlamentar.

