Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 64 anos em São Paulo

"A Cristiana era amiga, carinhosa, generosa, abria as portas a todos os jovens jornalistas que chegavam a Brasília. Ensinava, pegava na mão, dava conselhos e nos divertia. Uma baita jornalista, referência para a profissão. Hoje é um dia muito triste. Ela fará muita falta", afirma Leandro Colon, diretor da sucursal de Brasília do jornal Folha de S.Paulo.

"Que ouvia, ouvia e ouvia. Mas falava, falava e falava. Analisava tudo em um único café. Antecedia os fatos, antecedia as crises. Via a notícia antes mesmo dela existir", escreveu. "Não quero hoje fazer uma nota formal. Apenas expressar todo meu respeito e admiração."

Desde 1997 na GloboNews, o canal de notícias 24 horas do Grupo Globo, ela integrou o time de frente da emissora na apuração dos bastidores e na análise do mundo político, integrando a equipe de comentaristas do Jornal das Dez.

