Joice diz que pedido de impugnar sua filiação ao PSDB 'não tem valor algum'

Bruno Araújo, presidente nacional da sigla, assinou um documento, compartilhado pela assessoria da parlamentar, no qual ordena que a filiação dela seja processada com urgência para evitar "prejuízo irreparável" à carreira dela e a uma possível reeleição.

"A decisão do Diretório Municipal [de São Paulo] do PSDB, de impugnar a filiação da deputada federal Joice Hasselmann, não tem valor algum. O que ocorreu foi um julgamento simulado, orquestrado com objetivos espúrios para prejudicar a parlamentar", disse por sua assessoria de imprensa. A filiação já foi realizada, conforme o PSDB confirmou à reportagem.

