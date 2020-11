João Sarto e Capitão Wagner votam em Fortaleza

FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Wagner esteve acompanhado da mulher, da candidata à vice, Kamila Cardoso (Podemos), e do senador Eduardo Girão (Podemos-CE), seu principal aliado e financiador nessa campanha. "Vamos ter uma grande surpresa no final do dia", disse Capitão Wagner, que apareceu atrás na última pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (28). Sarto apareceu com 57% dos votos válidos contra 43% de Wagner.

Também acompanhado de familiares, Sarto teve ao seu lado o atual prefeito, Roberto Cláudio (PDT),o senador Cid Gomes (PDT) e o governador Camilo Santana (PT), que anunciou apoio público a Sarto no segundo turno. No primeiro não pôde porque o PT lançou a candidatura de Luizianne Lins.

"Nossa campanha sempre foi do respeito, da tolerância, e é assim que nós queremos Fortaleza", disse Sarto.