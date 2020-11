João Campos (PSB) vota no Recife em disputa acirrada com Marília Arraes (PT)

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O deputado federal e candidato a prefeito do Recife João Campos (PSB) votou no final da manhã deste domingo (29) em um colégio eleitoral em Apipucos, bairro da zona norte do Recife.

Ele estava acompanhado pela candidata a vice, Isabella de Roldão (PDT), e por parentes e apoiadores.

Primos, João Campos e Marília Arraes (PT) chegam ao dia do segundo turno da eleição para a Prefeitura do Recife em empate numérico, de acordo com pesquisa Datafolha.

Os dois têm 50% dos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos. Em dez dias, candidato do PSB tirou diferença de dez pontos para adversária petista