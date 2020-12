Joana Darc alega imunidade e não apresenta provas sobre compra de votos

Manaus/AM - Em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) nesta quarta-feira (9), a deputada Joana Darc (PL) negou que o deputado Roberto Cidade (PV) tenha obtido vantagens junto a parlamentares para conseguir se eleger Presidente da Casa e disse que estava se referindo apenas a "propostas".



Na quinta-feira (3), durante votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que possibilitou a antecipação do pleito prevista para ocorrer entre os dias 16 e 17 de dezembro, a deputada declarou que Cidade teria fornecido R$ 200 mil para cada deputado registrar voto a favor da candidatura dele à liderança da Aleam.



A deputada também denunciou suposta articulação de contrato milionário com o o governador Wilson Lima (PSC) que beneficiaria a família do deputado. A oposição exigiu que Joana apresentasse provas sobre as alegações.



Em sua defesa, Darc citou o artigo 251 do regimento interno da Aleam, que garante aos deputados o direito de fazer denúncias sem apresentar provas, resguardado pela imunidade parlamentar.



"O deputado não será obrigado a testemunhar em razão do exercício do mandato, nem em função daqueles que o confiaram a informação", ressaltou. "Se minha defesa for necessária, não terei nenhum problema de apresentar o que quer que seja. Não terei problema de falar o que sei e o que ouvi. Não vou permitir o que façam comigo e tenham posturas diferentes com deputados A, B ou C", acrescentou.



De acordo com a deputada, não foi a primeira que denúncias foram apresentadas na Aleam. "Se minha conduta tiver de ser verificada, então muita coisa deve ser passada a limpo na Assembleia Legislativa. Senão, o que ficará escrito na história da tribuna e do Amazonas será o tratamento diferenciado de acordo com a conveniência", declarou, sem citar exemplos.