Jilmar Tatto declara apoio a Boulos em SP e o chama de 'irmão mais novo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Jilmar Tatto, declarou na noite de domingo (15) apoio a Guilherme Boulos (PSOL) no segundo turno das eleições.

"Acabei de ligar para Guilherme Boulos, a quem tenho como um irmão mais novo. Desejei sorte e disse que ele pode contar comigo e com a nossa valente militância para virar o jogo em São Paulo", escreveu Tatto no Twitter.

O petista terminou a corrida eleitoral na sexta colocação, com 8,6% dos votos válidos. Bruno Covas (PSDB) ficou em primeiro, com 32,8% dos votos. O tucano será o adversário de Boulos (20,2% dos votos) no segundo turno.

Pouco depois, Boulos respondeu Tatto no Twitter e o parabenizou pela campanha. "Obrigado pelo gesto, Jilmar Tatto! Parabéns pela campanha, sempre deixando claro quem são nossos reais adversários. Vamos juntos agora virar o jogo em São Paulo!"

Além de Tatto, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) também declarou apoio ao psolista. "Progressistas, ninguém arreda o pé de São Paulo até a vitória de Guilherme Boulos e a derrota dos tucanos. Vamos à luta", escreveu nas suas redes sociais.

Mais cedo, o ex-presidente Lula afirmou que a decisão de Tatto de se manter na disputa foi soberana. Na terça (10), o ex-deputado federal e ex-secretário de Transportes da capital paulista foi procurado pela presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, para discutir a possibilidade de indicar voto em Guilherme Boulos (PSOL), o segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto.

Após a declaração, Tatto curtiu uma publicação em que o concorrente Orlando Silva (PC do B) insinua que Lula não foi correto com o companheiro de partido.