Jerônimo tem 54% dos votos válidos; ACM Neto, 46%, indica Atlas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa do instituto Atlas, contratada pelo jornal A Tarde e divulgada neste sábado (29), mostra Jerônimo Rodrigues (PT) com 54% das intenções para votos válidos (excluindo brancos, nulos e indecisos), ante 46% do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nos votos totais, Jerônimo tem 52,3% e ACM, 45,2%. Brancos e nulos são 1,2%, e os que não sabem ou não responderam, 1,3%. No cenário de votos totais, o petista e o candidato do União Brasil oscilaram para baixo em relação ao levantamento anterior, divulgado na quarta-feira (26), onde tiveram, respectivamente, 53,2% e 44,4%.

No primeiro turno, o petista saiu na frente, com 49,45% (4.019.830 votos), contra 40,8% do ex-prefeito (3.316.711 votos).

O instituto ouviu 2.000 eleitores baianos, em 310 municípios, através da coleta aleatória via questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado da Bahia, entre os dias 26 e 29 de outubro, ao custo de R$ 35.000,00. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) é BA-01947/2022.

SOBRE O INSTITUTO

O instituto Atlas, ou Atlas Intel, atua em países da América Latina, como México e Argentina, e nos Estados Unidos. A empresa também realiza pesquisas no Brasil. O instituto já realizou pesquisas divulgadas no Brasil em parceria com o El País. Um levantamento da empresa com resultados reproduzidos pelo jornal aponta que o Atlas faz pesquisas por meio de questionários distribuídos via internet. As respostas obtidas "são calibradas por um algoritmo de acordo com as características da população brasileira".

VOTOS VÁLIDOS

Jerônimo Rodrigues (PT): 54%

ACM Neto (União Brasil): 46%

VOTOS TOTAIS (ESTIMULADO)

Jerônimo Rodrigues (PT): 52,3% (53,2% na pesquisa anterior)

ACM Neto (União Brasil): 45,2% (44,4% na pesquisa anterior)

Brancos e nulos: 1,2%

Não souberam responder: 1,3%