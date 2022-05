Jerônimo Rodrigues vê Lula como seu trunfo e chama ACM Neto de antipetista

Jerônimo Rodrigues foi o quarto pré-candidato ao governo do estado a participar da sabatina da Folha de S.Paulo e do UOL. Na segunda (23), João Roma (PL) abriu a série. Na quarta (25), foi a vez de ACM Neto (União Brasil). Na quinta (26), Kleber Rosa (Psol) foi o entrevistado.

O pré-candidato do PT defendeu os governos anteriores de seu partido, que governa a Bahia há 16 anos. Segundo ele, problemas de saúde, educação e segurança pública precisam de tempo para serem solucionados. Segundo ele, os índices atuais são reflexos de decisões do passado, de governos anteriores ao seu partido.

