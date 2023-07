Jean Wyllys volta ao Brasil após 4 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jean Wyllys voltou ao Brasil quatro anos após deixar o país e desistir do terceiro mandato de deputado federal em meio a ameaças a sua integridade física.

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, saudou a volta do ex-parlamentar do PSOL. "Nada como a sensação de voltar pra casa. Seja bem-vindo de volta", escreveu para ele em rede social.

Wyllys, que após deixar o Brasil foi fazer doutorado em Barcelona, postou mensagem em espanhol com uma foto sua diante do Palácio do Planalto colorido pelas cores do arco-íris, em virtude da celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBT, no dia 28.

"Cores vivas: meu Brasil não é só verde-amarelo!", escreveu.

Sua decisão de sair do Brasil em 2019, no primeiro mês do governo Jair Bolsonaro, foi noticiada pela Folha.

Eleito com 24.295 votos, ele afirmou ter tomado a decisão de deixar a vida pública em razão da intensificação de ameaças de morte, em especial após o assassinato da então vereadora Marielle Franco, também do PSOL.

Desde a morte dela, ele vinha vivendo sob escolta.

Segundo ele, as ligações entre a família Bolsonaro e a milícia também pesaram na decisão de sair. "O presidente que sempre me difamou, que sempre me insultou de maneira aberta, que sempre utilizou de homofobia contra mim. Esse ambiente não é seguro para mim", acrescentou.

No dia do anúncio de que deixaria o país, Bolsonaro, após dizer que estava retornando de Davos, na Suíça, ao Brasil, postou em rede social a mensagem "Grande dia!".

Muitos internautas, na ocasião, interpretaram a mensagem como referência a Wyllys, mas o então presidente negou mais tarde, escrevendo que se referia à missão concluída em Davos, à volta ao Brasil e à confiança no país indicada pelo resultado da Bolsa.

Na sexta-feira (30), ao desembarcar no Brasil, Wyllys repostou vídeo de boas vindas publicado por Janja e usou a mesma expressão do ex-presidente, que havia acabado de ser declarado inelegível.

"Grande dia! (Acabo de pisar no Brasil, em SP! Haja coração para tanta emoção com essa justiça cósmica!)", publicou o ex-BBB e ex-parlamentar do PSOL.