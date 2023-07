Jean Wyllys retorna ao Brasil após 4 anos de ‘exílio’

O ex-deputado federal Jean Wyllys retornou ao Brasil após ficar quatro anos morando na Europa. A volta foi anunciada em suas redes sociais. O ex-parlamentar voltou na sexta-feira (30) e publicou foto em frente ao Palácio do Planalto iluminado com as cores do arco-íris, em homenagem a bandeira LGBT.

“Cores vivas: meu Brasil não é só verde-amarelo!”, comentou Wyllys no Instagram.

O retorno do ex-deputado também foi celebrado pela primeira-dama Janja Lula.

“Nada como a sensação de voltar pra casa. Seja bem-vindo de volta.”

Jean Wyllys decidiu deixar o Brasil em janeiro de 2019, logo no início do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O ex-deputado alegou risco à sua vida por ser um dos principais alvos de perseguição de seguidores do ex-presidente.