Janja vai dar entrevista para a TV Globo

Ela também costumava postar vídeos em suas redes sociais com as imagens dos comícios, e também em cenas em que aparecia ao lado de Lula, ou cantando e dançando.

A futura primeira-dama do Brasil nunca deu uma entrevista. Ela chegou a cogitar conversar com a imprensa em determinados momentos, mas a orientação da campanha foi a de preservá-la para evitar polêmicas desnecessárias.

A conversa, com as jornalistas Poliana Britta e Maju Coutinho, vai ao ar no Fantástico de domingo (13).

