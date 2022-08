Janja ganha agenda solo e terá luz própria em campanha de Lula

A primeira-dama é considerada um trunfo no eleitorado feminino, onde o presidente patina, e reforça os laços com os evangélicos.

Nesta terça-feira (16), início oficial da corrida eleitoral, Janja tem agenda solo na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o marido se desloca para Brasília, para a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

