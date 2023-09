Janja diz que não está feliz com saída de Ana Moser do Ministério do Esporte

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, afirmou nesta quinta-feira (7) não estar feliz com a saída de Ana Moser do Ministério do Esporte. A ministra foi substituída por André Fufuca (PP-MA), no primeiro grande rearranjo ministerial do presidente Lula para acomodar o centrão no governo.

"Eu também não estou feliz", escreveu Janja no X, ex-Twitter, ao comentar a publicação de um usuário que lamentava a saída de Ana Moser, que deixou o cargo na quarta-feira (6).

"Eu não estou feliz com a saída da Ana Moser. Você não está feliz com a saída da Ana Moser. O Lula não está feliz com a saída da Ana Moser. Não tem ninguém do nosso campo feliz com a saída da Ana Moser. Política é assim mesmo, nem sempre é do jeito que a gente quer, infelizmente", dizia o post no qual Janja interagiu.

Com a saída de Ana, Lula terá agora um time com 29 homens e 9 mulheres (24% do total). Outra mulher, Daniela Carneiro, já havia sido demitida no começo de julho para abrir espaço à nomeação de Celso Sabino, da União Brasil, no Turismo.

Demitida por Lula, a atleta divulgou uma nota, via Ministério do Esporte, lamentando a saída do cargo. Ela teria dito ao próprio presidente, no encontro em que sua saída foi anunciada, que promessas de campanha do petista para o esporte tiveram pouco tempo para serem implementadas.

"Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado", diz o comunicado.