Janja cria incômodos na campanha de Lula por interferências e superexposição

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Casada com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde maio, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, tem ganhado cada vez mais notoriedade dentro e fora do comitê eleitoral do petista.

O protagonismo de Janja, 55, traz elogios, mas também provoca incômodos entre aliados do presidenciável.

Da cor do material de campanha à comida a ser servida na cozinha da Fundação Perseu Abramo, a socióloga é ouvida sobre cada detalhe da rotina do ex-presidente.

Ela sempre mantém por perto uma garrafa de água para oferecer ao marido durante os atos políticos. Na pré-campanha, chegou a repreender agentes responsáveis pela segurança de Lula. Também já reclamou a assessores do excesso de sessões de fotos a que ele se submete.

Janja tem dito a pessoas próximas que quer "ressignificar" o papel de primeira-dama. Ela tem defendido pautas como combate à fome, soberania alimentar e defesa dos direitos das mulheres.

"Se eu puder contribuir em alguma coisa nessa campanha, nesse governo, que se Deus quiser tudo vai dar certo, vai ser justamente na questão da segurança alimentar voltada para as mulheres", afirmou em um ato político em abril.

Ela busca participar de todas as reuniões da cúpula da candidatura petista e de encontros reservados de Lula com interlocutores chave. Esteve inclusive naquelas que antecederam a escolha do publicitário da campanha e opina sempre que julga necessário.

Segundo petistas, Janja fala o que pensa, mas não impõe a própria visão. As intervenções geram críticas de uma ala da campanha, que reclama de ela ser "invasiva".

Em reunião do conselho político, em 8 de agosto, sentada ao lado do marido, ela recomendou cautela para que imagens da marcha de mulheres que ocorreria no sábado (13) não fossem usadas contra a campanha, como ocorreu no "ele não" em 2018. Janja ainda reclamou do tom escuro das peças publicitárias apresentadas.

No dia seguinte à reunião, a primeira-dama Michelle Bolsonaro divulgou um vídeo no qual Lula assistia a uma cerimônia de umbanda. "Isso pode né! Eu falar de Deus não", publicou a esposa de Jair Bolsonaro (PL).

No mesmo dia, a socióloga foi às redes em defesa do marido. "Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião e qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios", publicou.

A espontaneidade da reação alimentou, entre integrantes do comitê eleitoral, o receio de que a superexposição de Janja seja usada por Bolsonaro ao longo da disputa. Segundo aliados, a mulher de Lula abordou religião, um tema sensível, sem que a cúpula da campanha fosse avisada da publicação.

Aliados lembram que, na véspera da postagem, a cúpula da campanha havia reiterado que a crise econômica deveria estar no centro da disputa.

A estratégia é impedir que a pauta de costumes invada o debate. Nesse sentido, a mensagem de Janja nas redes sociais colidiu com a definida pela cúpula da campanha.

Militante do partido desde 1980, a socióloga é descrita por seu entorno como uma mulher com brilho próprio, de conteúdo, com personalidade forte e amorosa. O protagonismo rendeu a ela o apelido de Evita brasileira entre alguns integrantes da coordenação da campanha, em referência à histórica primeira-dama argentina Eva Perón.

Coube a Janja articular o vídeo com a nova versão do jingle de 1989 "Lula Lá", em que ela canta ao lado de diversos artistas. Esse foi o presente dado ao marido no início de maio, no evento de pré-lançamento da chapa presidencial.

A socióloga foi uma das três pessoas a falar na cerimônia. Além dela, discursaram o próprio Lula e o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB). Desde então, Janja canta na maioria dos eventos.

Em junho, durante jantar com empresários, ela mostrou estranheza ao perceber que mulheres e homens estavam acomodados em grupos distintos. Segundo presentes, a socióloga incentivou as mulheres a participarem das conversas ao lado dos maridos.

Janja incentivou a empresária Rosangela Lyra a falar em nome das mulheres, o que não aconteceu. "Janja tem luz própria. Já saiu da sombra de Lula, se é que algum dia esteve", comenta Rosangela.

A socióloga também fez-se ouvir no almoço em que foi discutida a retirada da candidatura de Márcio França (PSB) em apoio a Fernando Haddad (PT) como candidato ao Governo de São Paulo. Janja se apresentou à mulher de França, Lúcia, como fiadora do acordo.

Descrevendo-se como "blogueirinha", na semana passada a socióloga tornou públicos seus perfis nas redes sociais, nos quais exibe cenas da vida do casal. No Instagram, ela reúne mais de 70 mil seguidores.

Janja também assumiu para si a tarefa de fazer pontes com artistas e influenciadores digitais.

Uma ala de aliados do petista avalia que Janja é um ativo para a campanha e que ela pode agregar em termos de pautas e votos ao ex-presidente ao se posicionar como uma mulher moderna, inteligente e independente.

Por outro lado, há petistas temerosos com o fato de as decisões de Janja serem tomadas à revelia da campanha. Ninguém tem, no entanto, coragem de falar com o ex-presidente, tido como um homem apaixonado e que estimula a independência da companheira.

Na opinião de pessoas próximas tanto de Lula como de Janja, as críticas são precipitadas e resultado de incômodos com o protagonismo da socióloga.

Petistas relatam que ela tem perfil diferente do da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu em 2017. Embora tenha sido uma das fundadoras do PT, Marisa era avessa a aparições.

"Ela é uma pessoa que se dedica ao debate da segurança alimentar, sustentabilidade ambiental", diz o deputado Alexandre Padilha (PT-SP), numa defesa da atuação de Janja.

"Do ponto de vista político, ela jogou luz para pautas importantes, como pautas feministas, relacionadas à segurança alimentar, meio ambiente, cultura, animais domésticos e afins. Ela tem um valor enorme para o PT", diz o advogado Marco Aurélio de Carvalho.

Na semana passada, Janja teve uma agenda própria —organizada a seu pedido e em 24 horas—, na favela de Heliópolis, em São Paulo. "O Lula não veio. Mas a Janja está aqui", anunciou a anfitriã do evento.

Presente no ato, o coordenador da Central de Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, resume: "Janja está pop".

Nem sempre foi assim. Em 2018, a socióloga marcava presença diária na vigília que ficava em frente à superintendência da PF em Curitiba, pedindo a libertação do então namorado. Após a libertação, os dois foram morar temporariamente na casa reservada à segurança do ex-presidente em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.