Janja anuncia Paulinho da Viola e Margareth Menezes na posse de Lula

Janja também confirmou que, além do show, haverá uma transmissão online comandada pelo ator Paulo Vieira e a apresentadora Titi Müller. "A alegria vai tomar posse", escreveu em um post no Twitter.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulinho da Viola e Margareth Menezes estão entre os quatro novos artistas anunciados no sábado (3) pela futura primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, como participantes do festival de música que vem sendo preparado para a cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no dia 1° de janeiro de 2023. Ao todo, 22 artistas já confirmaram presença, segundo ela.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.