Janaina Paschoal ri de falso vazamento e diz que falta humildade a bolsonaristas

"Saí de um partido grande e rico [PSL], que me negou a legenda e fui para um partido [PRTB] sem tempo de TV e sem recursos, por ter me garantido legenda e liberdade de manifestação e expressão. Quem faz um movimento desses não recua", escreveu.

"Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam. Olhem para as suas famílias, olhem para as pessoas do seu convívio", finalizou. Até a noite desta quinta (21), a postagem somava 231 reações positivas e apenas quatro negativas no Telegram.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) recebeu com surpresa a repercussão de um áudio seu em que fazia críticas a apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). O conteúdo passou a ser compartilhado nas redes como se tivesse sido vazado, embora fosse público desde o início. "Eu coloquei no Telegram", diz a parlamentar, rindo.

