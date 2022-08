Janaina Paschoal pede que Michelle Bolsonaro 'não plante semente da divisão religiosa'

"Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião e qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios", postou a mulher de Lula no Twitter, sem citar o nome de Michelle.

O episódio causou uma série de reações. O babalorixá e pesquisador Sidnei Nogueira disse que o corpo jurídico do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) acompanha de perto os desdobramentos da fala de Michelle.

Na segunda-feira (8), Michelle Bolsonaro compartilhou uma publicação que afirmava que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "entregou sua alma para vencer essa eleição". O texto era acompanhado por um vídeo que exibia encontros do petista com lideranças de religiões de matriz africana.

À Folha de S.Paulo, ela diz que "a cisão religiosa é mais perigosa do que a cisão política". A parlamentar se refere a uma fala da mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL) contrária a religiões de matriz africana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A deputada estadual Janaina Paschoal (PRTB) se emocionou no plenário da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) ao pedir que a primeira-dama Michelle Bolsonaro "não plante a semente da divisão religiosa" no Brasil.

