Jair Renan, filho "04" de Bolsonaro, ganha cargo no Senado de R$ 7,6 mil

O filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, foi nomeado para um cargo no Senado, com salário de R$ 7,6 mil. Ele foi lotado no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC), que foi secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no governo de Bolsonaro.

A nomeação de Jair Renan foi publicada nesta quarta-feira (8) no Diário Oficial da União.

O nome do “04” ainda não consta na relação de servidores do gabinete do senador Jorge Seif.

Jair Renan se apresenta como empresário, gamer, influenciador digital e estudante de direito em sua redes sociais.