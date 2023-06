Irmã do prefeito de Embu das Artes se tornará deputada com troca na Prefeitura de SP

Como revelou o Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Farias entrou em conflito com o diretor-presidente da Cohab, João Cury, e o secretário de Governo, Edson Aparecido, a respeito de um decreto ainda não publicado para desapropriação de uma área e construção de um projeto habitacional em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo.

"Ela já foi deputada na legislatura passada. Vocês da Folha falaram isso [acusação de elo com o PCC] quando ela assumiu como suplente, quando da eleição. Vocês precisam saber que uma pessoa acusada não é condenada, ainda há no país o princípio da presunção de inocência. Acusação não é condenação", afirma o líder da sigla.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a saída de Milton Vieira (Republicanos) da Câmara dos Deputados para assumir a vaga de secretário de Habitação da gestão Ricardo Nunes (MDB), sua colega de partido Ely Santos ficará com a vaga de deputada federal.

