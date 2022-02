Investigado pelo STF, Deputado Daniel Silveira fará palestra em Manaus

Manaus/AM - O deputado federal Daniel Silveira (PSL), investigado por fazer ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), estará em Manaus neste sábado (26) para palestrar no “1º Congresso Conservador do Amazonas”, em uma igreja no bairro Cidade Nova, na zona norte.

Para participar do evento, os interessados devem fazer a inscrição até o dia do evento. Os organizadores também colocaram a opção para quem quiser almoçar com os palestrantes.

Dos palestrantes confirmados, apenas o Coronel Menezes é do Amazonas, os outros convidados são de outros estados.