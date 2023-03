Internado há 8 meses, David Miranda está acordado e conversando, diz Glenn

No dia 6 de agosto de 2022, o deputado foi encaminhado ao hospital com fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal que se tornou generalizada.

David Miranda também não apresenta sinais graves de danos psicológicos causados pelo longo tempo de internação, relatou o marido: "Embora não tenha dúvidas de que todos nós, mas especialmente ele, teremos trabalho a longo prazo para tratar o impacto psicológico de tudo isso, não sinto, quando estou em seu quarto na UTI, que estou falando com uma versão alterada ou parcial de David, mas sim com o próprio David".

Glenn escreveu que David tem estado "quase sempre completamente acordado, comunicativo, alerta, atento, interativo e cada vez mais forte". O relato foi publicado no site do jornalista. A situação difere das primeiras seis semanas de internação, quando o ex-parlamentar foi induzido ao coma.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O jornalista Glenn Greenwald afirmou que o marido, o ex-deputado federal David Miranda (PDT), está acordado e conversando em seu leito de UTI —onde está há quase oito meses após ser diagnosticado com uma inflamação no sistema gastrointestinal.

