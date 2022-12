Internado em SP, Caiado já caminha pelo quarto e tem evolução, diz boletim

A equipe médica que cuida do governador é liderada por Ludhmila Hajjar, médica que foi convidada para ser ministra da Saúde no ano passado, durante a pandemia de Covid-19.

Aos 73 anos, o governador de Goiás passou por uma cirurgia de revascularização do miocárdio na manhã da última quinta (8). Reeleito em primeiro turno para o cargo na última eleição, Caiado recebeu 1.806.892 votos (51,81% do total).

De acordo com o boletim médico do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, Caiado já caminha pelo quarto e seu quadro médico apresenta evolução satisfatória. Entretanto, não há previsão de alta.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, segue em recuperação e passa bem. As informações foram divulgadas pelo político em sua conta no Twitter.

