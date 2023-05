Internada com covid-19, Marina Silva tem boa evolução, diz boletim médico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Internada com Covid-19, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem quadro de saúde estável e boa evolução, segundo boletim médico.

Marina está no Incor (Instituto do Coração), em São Paulo, desde sábado (6). Ela foi orientada pelos médicos a procurar atendimento após fazer um teste de Covid que deu positivo.

Boletim divulgado neste domingo (7) pelo hospital diz que ela segue sob cuidados médicos. A ministra é acompanhada por uma equipe formada por cardiologista, infectologista e pneumologista.

A ministra pediu que contatos recentes façam teste em caso de sintomas. Ela publicou uma nota ontem nas redes sociais informando que está recebendo "adequado tratamento médico e os sintomas apresentados estão sob controle".

*

ÍNTEGRA DO BOLETIM DIVULGADO PELO INCOR

A Sra. Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, segue sob cuidados médicos no InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP). Sua condição clínica mantém-se estável e com boa evolução. A paciente permanece em acompanhamento pelo cardiologista Prof. Dr. Sérgio Timerman, pela infectologista Profa. Dra. Tânia Mara Varejão Strabelli, e pelo Diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, Prof. Dr. Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.