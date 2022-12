Integrantes do PDT querem ministério que dê visibilidade ao partido para 2024

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Integrantes do PDT defendem que o partido tenha um ministério no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que dê visibilidade suficiente para fortalecer a legenda para disputar as eleições municipais de 2024.

Com alguns nomes já definidos por Lula, pedetistas temem ficar para o final da fila na hora de serem contemplados com um ministério. Alguns dos ocupados pelo partido no passado, como Trabalho, já não são mais opções. Nesta quarta-feira (14), o petista escolheu o deputado federal eleito Luiz Marinho (PT-SP) para comandar a pasta.

Segundo os integrantes do PDT, a intenção não é pressionar o PT a indicar alguém do partido para ocupar um ministério —eles ressaltam que o apoio do partido ao governo não está condicionado a isso.

No entanto, julgam que precisam de um ministério para ajudar o partido a aumentar sua força em nível nacional. Neste sentido, o Turismo é visto como uma boa opção, pela percepção de que as ações da pasta têm impacto nas cidades onde são desenvolvidas.