Instituto Marielle Franco cobrará do TSE proteção às candidatas negras na eleição

No encontro também vão participar representantes das organizações Justiça Global e Terra de Direitos, a ministra Maria Cláudia Bucchianeri, coordenadora da Comissão TSE Mulheres, e a procuradora Raquel Branquinho, coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero do Ministério Público Eleitoral.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A educadora Anielle Franco, diretora-executiva do Instituto Marielle Franco, entregará na terça-feira (16) ao ministro Edson Fachin, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), uma carta que cobra proteção às candidatas negras nas eleições de outubro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.