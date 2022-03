Instituto de Eduardo Bolsonaro planeja evento conservador no meio do ano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidido pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o Instituto Conservador Liberal (ICL) pretende fazer mais uma edição da conferência conservadora Cpac em junho ou julho, às vésperas do início da campanha eleitoral.

Inspirada em um evento que ocorre nos EUA desde a década de 70, a Cpac já teve duas edições em sua versão brasileira, em 2019 e no ano passado.

Na mais recente, ocorrida em Brasília, participaram, entre outros, Donald Trump Jr., filho do ex-presidente americano, e Jason Miller, fundador da rede social de direita Gettr. Miller acabou sendo interrogado pela Polícia Federal ao deixar o país, no âmbito do inquérito das milícias digitais.

O ICL também tem feito eventos regionais, batizados de Brasil Profundo, em que discute pautas de direita. Já houve encontros em Cuiabá (MT) e Londrina (PR), e há um previsto para Camaquã (RS).

"Nosso foco é levar essas ideias para o interior do país, geralmente em parceria com lideranças e movimentos locais", diz Sérgio Sant’Ana, diretor-executivo do instituto.

Segundo ele, os eventos não se confundem com campanha para Bolsonaro. "Não existe campanha, nem lacração. Não é nossa pegada. O que existe é a vinculação de ideias que defendemos com as do presidente", afirma.