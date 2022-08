Instituição da família de Rodrigo Garcia recebeu R$ 4 mi de prefeitura de aliado

A Prefeitura de São José do Rio Preto, por sua vez, diz em nota que possui convênio com 33 instituições do município, entre elas o Rancho de Luz, e que mais de 100 entidades e instituições possuem concessão de área desde a década de 1980.

Em nota, a assessoria de comunicação de Garcia diz que a associação existe há 28 anos e atende mais de 250 crianças todos os dias. O texto diz que Piffer presta serviços voluntários na associação desde sua fundação e que há outros familiares e pessoas de laços afetivos com a família no quadro de diretores.

A instituição recebe os recursos devido a uma parceria com o poder municipal para oferecer atividades educativas a crianças e adolescentes. Atualmente, diz a prefeitura, 260 crianças e adolescentes de 6 a 14 anos são atendidas em ações educativas, além de 33 crianças e adolescentes de 6 a 18 anos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A instituição social da família de Rodrigo Garcia (PSDB), governador de São Paulo, recebeu desde 2017 mais de R$ 4 milhões da Prefeitura de São José do Rio Preto, comandada por um aliado do tucano, Edinho Araújo (MDB).

