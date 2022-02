Inserções do MDB priorizam Tebet, que faz crítica indireta a Lula e Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inserções partidárias do MDB na TV, previstas para março, são dedicadas a apresentar a senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata a presidente pelo partido.

Em um dos vídeos a que o Painel, da Folha de S.Paulo, teve acesso, de 30 segundos, Tebet faz referência indireta aos dois principais candidatos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), dizendo que eles não resolverão os atuais problemas do Brasil.

"Fome, miséria, desemprego, comida muito cara. Nossos problemas não vão ser resolvidos pelos políticos do passado, nem por quem não respeita as instituições e agride a democracia", afirma ela, que pretende se cacifar como uma representante da chamada "terceira via".

Em outro spot, a senadora fala sobre o tema da habitação e da segurança para moradores de áreas de risco, num momento em que o país acompanha a tragédia das chuvas em Petrópolis (RJ), que deixaram mais de 200 mortos.

"É preciso acabar com as áreas de risco, urbanizar comunidades e favelas, dar dignidade para as pessoas", afirma.

Os vídeos foram produzidos pelo publicitário Felipe Soutello e começam a ser veiculados em 10 de março, seguindo a nova legislação aprovada pelo Congresso, que trouxe de volta este tipo de propaganda.

Teoricamente, as inserções destinam-se a promover partidos, e não candidatos, mas na prática os temas acabam se misturando.

Pouco conhecida, a senadora ainda patina nas pesquisas, registrando 1% no levantamento do Datafolha de dezembro.