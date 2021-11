Iniciativas de colaboração jornalística na pandemia dividem prêmio anual da ANJ

No ano passado, a ANJ também inovou na escolha do vencedor homenageando a própria atividade jornalística. A entrega do prêmio aos representantes das duas iniciativas ocorre no dia 1º de dezembro.

"Estamos destacando para o país que as empresas jornalísticas e seus profissionais vêm cumprindo com grande eficiência a missão de trazer a público o que interessa aos cidadãos."

Segundo Marcelo Rech, presidente da entidade, a entrega do prêmio às duas iniciativas é uma forma de reconhecer o papel do jornalismo profissional.

