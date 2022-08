Indígena, médico e professor, conheça Israel Tuyuka candidato do Psol ao Governo do Amazonas

Israel Tuyuka possui mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Ciências Sociais, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP) e graduação em Medicina pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A candidatura de Tuyuka foi confirmada, nesta quinta-feira (4), durante convenção no Centro de Manaus. O nome do candidato a vice na chapa deve ser anunciada até esta sexta-feira (5).

Manaus/AM - Mesmo com uma candidatura marcada por impasses, o Partido Socialismo e Liberdade (Psol) escolheu Israel Tuyuka para ser o candidato da sigla ao Governo do Amazonas. Nascido em São Gabriel da Cachoeira, ele é indígena, médico e professor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.