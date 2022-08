Indicado ao STJ por Bolsonaro é próximo de Alexandre de Moraes

Ao Painel Domingues afirmou que tem boa relação com o ministro, mas que não chegam a ser amigos próximos. Disse ainda que ambos começaram a ter contatos durante eventos da área de combate ao crime organizado, no início deste século. Segundo o juiz, ambos estudaram na Faculdade de Direito da USP, mas em períodos diferentes.

Os dois estreitaram a relação há cerca de 20 anos. Na época, Moraes era secretário de Justiça do estado de São Paulo, cargo que ocupou entre 2002 e 2005, e Domingues, presidente da Ajufe (Associação dos Juízes Federais), no biênio 2002-2004.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nomeado para uma vaga ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) por Jair Bolsonaro (PL) nesta segunda-feira (1), o juiz Paulo Sérgio Domingues é próximo do ministro Alexandre de Moraes (STF), desafeto do presidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.