Incêndio atinge prédio de jornal em Olímpia; dono relata ameaças e vê possível ataque criminoso

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A sede do jornal Folha da Região, onde funciona também o portal IFolha, em Olímpia (SP), foi alvo de um incêndio durante a madrugada desta quarta-feira (17). A suspeita é que tenha sido criminoso. Não há feridos.

O jornal semanal é o mais antigo e tradicional da cidade, com mais de 40 anos de existência, e é o único que circula em versão impressa no município, que fica na região de São José do Rio Preto.

O local em que funciona, um sobrado, também abriga no piso superior a residência do jornalista José Antônio Arantes, editor do jornal, que foi surpreendido às 4h30 com as chamas.

Um balde com combustível -a suspeita é que estivesse cheio de álcool- foi colocado na porta do jornal, que é de ferro, e na porta da residência de Arantes, no piso superior. Ele disse ter sido acordado com latidos dos cães devido à fumaça, que já tinha chegado ao quarto em que dormia.

Com a ajuda de familiares, o fogo foi apagado no piso superior e, na sequência, encontraram as chamas no térreo.

Além de editar o jornal, Arantes apresenta, com sua filha, um programa de rádio de segunda a sexta-feira que é transmitido por redes sociais.

No jornal e em suas falas, tem adotado a postura de defender as medidas de isolamento social e fechamento de atividades não essenciais como forma de combater a disseminação do novo coronavírus.

Olímpia, que é estância turística, tem sofrido com a pandemia por ver afetada sua principal atividade econômica, com resorts e parques aquáticos. O setor está fechado há cerca de 15 dias e, desde março do ano passado, ficou paralisado por oito meses.

Com 55 mil habitantes, Olímpia tem 23 mil leitos em sua rede hoteleira, o que dá uma dimensão da importância do turismo para o desenvolvimento econômico local.

De acordo com o que Arantes escreveu após o ataque, ameaças estavam sendo feitas pela internet devido ao seu posicionamento contra o que classificou de "negacionistas genocidas", razão pela qual suspeita que o crime tenha sido praticado por defensores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Arantes disse que tomará as providências cabíveis e que não se calará na luta contra a intolerância, o ódio e o negacionismo.

"Estou há 40 anos na profissão, comecei minha carreira já no final da ditadura e não vou abrir mão de lutar pelo meu povo e contra qualquer tipo de terrorismo e pensamento político que visem tirar a liberdade e suprir os direitos de minha população", disse.

O jornalista afirmou que começou a ser ameaçado ainda na última sexta-feira (12), quando um veículo iniciou perseguição na rodovia ao buscar o jornal, que é impresso em São José do Rio Preto. Ele disse que o carro ameaçava bater na lateral de seu veículo, o que inicialmente qualificou como "brincadeira de mau gosto" de alguém.

Mas, no domingo (14), segundo ele, seu carro amanheceu com o pneu furado e o borracheiro que fez o reparo disse que os parafusos das rodas estavam frouxos.

"Nem assim, consegui enxergar que algum atentado terrorista estava sendo armado contra mim e os meus. Mas agora veio a confirmação de que estamos num embate muito mais sério do que imaginávamos. Só não consigo enxergar qual seria o motivo real desta situação. Se é meramente local ou transcende as fronteiras do município e chegam a Brasília. Quero acreditar que não, pois aí estaríamos realmente trilhando um caminho que pode ser sangrento demais", escreveu Arantes.

Lista **** A Prefeitura de Olímpia manifestou, na manhã desta quarta, solidariedade ao jornalista e sua família diante do incêndio suspeito ocorrido na casa e sede do jornal.

"Em um momento de tamanha comoção pública, que o país todo enfrenta o seu maior desafio para salvar vidas, é inaceitável e de profunda indignação e tristeza presenciar atitudes como essas", diz comunicado em nome do prefeito Fernando Cunha (PSD) e secretariado.

A administração informou ainda que vai acompanhar a investigação policial. "O município acrescenta que diante da suspeita de o incêndio ter sido criminoso, devido às características da ocorrência, a prefeitura acompanhará a investigação da polícia e irá colaborar no que for necessário para a elucidação dos fatos."

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança na região do jornal serão analisadas para tentar chegar ao autor do crime.