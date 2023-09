Imagens de suposta agressão a Moraes no aeroporto de Roma chegam ao Brasil

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou, na tarde desta segunda-feira (4), que as imagens que mostram o entrevero ocorrido entre um grupo de turistas brasileiros e o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma chegaram ao Brasil.

Segundo a pasta, as imagens serão entregues à Polícia Federal ainda na tarde desta segunda. Moraes afirma que ele e sua família foram ofendidos e agredidos pelos turistas no dia 14 de julho no aeroporto italiano.

"O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional, informa que recebeu na manhã de hoje (4) as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes", disse a pasta, em nota.

Após o episódio, a PF foi acionada e instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da abordagem. O órgão também investiga uma possível agressão a um filho do ministro.

Quatro dias após o caso, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na residência do casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Munarão, no interior de São Paulo. O corretor de imóveis Alex Zanatta Bignotto, genro do empresário, também é investigado e foi alvo da busca, determinada pela presidente do STF, ministra Rosa Weber.

A defesa deles, à época, considerou injustificável e desproporcional o cumprimento dos mandados. A polícia afirmou na ocasião que investigava "os crimes de injúria, perseguição e desacato praticados contra ministro do STF".

Moraes participara na Itália de um fórum internacional de direito realizado na Universidade de Siena. Ele compôs mesa no painel Justiça Constitucional e Democracia, da qual participou ainda o ministro André Ramos Tavares, integrante do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Em depoimento à PF, Moraes e seus familiares afirmaram que as hostilidades que sofreram no aeroporto de Roma foram políticas e com o intuito de constranger o magistrado.

A reportagem apurou que Moraes e seus familiares afirmaram que uma das suspeitas de ofender o ministro o abordou quando ele fazia o credenciamento para entrar na sala VIP da companhia aérea TAP e o chamou de "comunista", "bandido" e "comprado".

Eles relataram ainda que um dos suspeitos deu um tapa no rosto de um dos filhos de Moraes —que fez com que os óculos saíssem do lugar.

A família de turistas envolvida admite ter havido o que chama de "um entrevero", mas nega ter hostilizado Moraes e afirma ter apenas reagido a ofensas recebidas. A defesa disse inicialmente que seu cliente "afastou" o filho do magistrado com o braço, mas, em entrevista ao UOL, declarou não haver clareza se pode ter sido "um empurrão ou um tapa".

O advogado Ralph Tórtima, responsável pela defesa da família suspeita da suposta agressão a Moraes, disse que teve conhecimento da chegada do material apenas pela imprensa. Informou ainda que protocolou dois requerimentos na sexta-feira (1°), sendo um STF e outro à PF, pedindo acesso ao material.

"Os meus clientes mantêm a mesma versão e estão satisfeitos com a chegada do material porque acreditam que agora tudo vai ser esclarecido. Na verdade, não houve nenhuma ofensa ao ministro Alexandre, o que houve foi uma discussão entre a minha cliente e o filho do ministro porque ela foi ofendida", disse.