Igreja dos Valadão vira cabo eleitoral de Bolsonaro com barulho nas redes

André recorreu às redes, mais uma vez, para refutar um seguidor que desaprovou a iniciativa. "No metaverso pessoas fazem negócios, se prostituem, apostam e por aí vai. Tava já na hora da igreja chegar lá. Você é mais um dos atrasados que tem um celular hoje na mão, mas um dia disse que TV era do diabo, e internet também." "Cê" não é crente, não.

Além de elevar a música gospel a um profissionalismo ainda raro no meio, a igreja foi pioneira na seara virtual. Sob o slogan "mais que um portal -a sua igreja na internet", o Lagoinha.com ganhou prêmios iBest nos anos 2000. Recentemente, fundou o LagoVerso, para realizar cultos num metaverso com avatares de fiéis.

Em 2010, o grupo esteve no Domingão do Faustão, sua estreia na Globo. Ana Paula explicou que a música gospel podia ser ouvida por qualquer um. "Mas eu quero te dizer uma coisa, é um pouco perigoso. Porque quando a gente começa a ouvir sobre o amor de Deus, sabe, vai enchendo nosso coração. Jesus disse que o Reino de Deus é como fermento, que um pouquinho colocado na massa leveda a massa toda."

O pastoreio de Márcio Valadão se inicia em 1972, e com ele uma era expansionista da Lagoinha. A Diante do Trono, banda liderada por Ana Paula Valadão, ajudou a projetar nacionalmente a igreja.

Não que temas mais frugais não tenham vez. Há quem indague o que ele pensa de "mulheres cristãs fazerem academia" (acha maravilhoso) e de crentes no Rock in Rio (não recomenda).

No mesmo mês, o pastor abriu o púlpito para um filho do presidente. "Eduardo Bolsonaro, vem cá, precioso, querido." Ele foi e disse que "o comunismo é uma bactéria esperando o sistema imunológico e suas defesas baixarem para voltar".

André é o Valadão mais engajado na campanha de Bolsonaro. Ele vive em Orlando e, em janeiro, recebeu na sede local da Lagoinha aliados do presidente. Estavam lá o ministro Fábio Faria (Comunicações), um gripado Nikolas Ferreira (PL-MG), vereador que nove meses depois daria à luz a maior votação para deputado federal do país, e o blogueiro Allan dos Santos, foragido da polícia brasileira.

Gravou um vídeo, com fundo preto de efeito dramático, afirmando que Lula não é a favor do aborto, da descriminalização das drogas e de liberar pequenos furtos.

É seu irmão, contudo, a ponta de lança do bolsonarismo na família. Seu nome se popularizou fora da comunidade evangélica nesta semana, após ele mentir dizendo que Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), havia determinado que ele se retratasse por acusações feitas contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Disse à época que orava pela petista todos os dias. "Tenho uma revista com você na capa --a gente ficava sem saber se chamava você, vossa excelência, vossa senhora--, e essa foto sua está no meu closet para lembrar de orar por você."

Foi na celebração do meio século do patriarca na liderança, em agosto, que a primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o Palácio do Planalto era "consagrado a demônios" até seu marido chegar. Já no segundo turno, a internet recuperou uma foto de Ana Paula Valadão, a primogênita de Márcio, sorridente ao lado da então presidente Dilma Rousseff (PT), em 2013.

André é também a voz interna mais estridente do bolsonarismo. "Observe que há uma diferença entre o posicionamento público dele e o dos demais membros da família Valadão, o que impede generalizações sobre a Lagoinha", diz Nina Rosas, professora do departamento de sociologia da UFMG que pesquisa a Lagoinha desde 2011.

Seu alinhamento incondicional ao presidente Jair Bolsonaro (PL) colocou em evidência uma das igrejas mais influentes do Brasil, a mineira Batista da Lagoinha. André é o filho do meio de Márcio Valadão, que 50 anos atrás assumiu o comando da igreja.

A repórter pergunta se o já bolsonarista André acha possível "um cristão defender as ideologias de esquerda". "Pior que eu acho que é possível", diz. Segue: "Cada pessoa tem um histórico", e como "pastor de igreja grande", com "muitos membros esquerdistas", não caberia a ele "dizer que [o fiel] não é crente".

