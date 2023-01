Idosa que participou dos ataques golpistas em Brasília já foi condenada por tráfico de drogas

A idosa não estava entre os 1.843 detidos no acampamento no quartel-general do Exército no dia 9 de janeiro. Desses, 1.159 foram encaminhadas para a prisão e outras 684, a maioria mulheres, crianças e idosos acabaram liberadas por ordem do ministro Moraes.

Em sua defesa à época, Maria de Fátima argumentou que o adolescente estava no local interessado em alugar um cômodo da casa, e que apenas consentiu que ele permanecesse na garagem do imóvel naquela noite em razão da chuva.

Conforme a denúncia do Ministério Público catarinense, a ação de Maria de Fátima e de um adolescente cuja identidade foi preservada foi flagrada por dois policiais militares durante uma vigília de 30 minutos. Nesse meio tempo, ela varria a calçada em frente à residência orientando possíveis compradores sobre a oferta de drogas no momento e, possivelmente, sobre a presença ou não de policiais.

No vídeo que correu o país, um invasor filma Maria de Fátima e diz: "Dona Fátima, 67 anos, de Tubarão, Santa Catarina, tá quebrando tudo!" Ela comemora com a mão para o alto: "Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui".

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Filmada por golpistas durante os ataques a prédios públicos de Brasília em 8 de janeiro e elogiada pelo ímpeto com que vandalizava os locais aos 67 anos, Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza já foi condenada por tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade.

