Ibaneis tem 46% dos votos válidos no DF, Grass, 20% e Izalci, 16%, aponta Ipec

BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - A um dia das eleições, a pesquisa Ipec para o governo do Distrito Federal, contratada pela TV Globo e divulgada hoje (1º), aponta o governador Ibaneis Rocha (MDB), candidato à reeleição, com 46% dos votos válidos. Em segundo lugar na pesquisa, estão empatados tecnicamente Leandro Grass (PV), com 20%, e Izalci Lucas (PSDB), com 16%,

Para calcular os votos válidos, o instituto excluiu do levantamento os votos brancos e nulos e os eleitores indecisos. O candidato vence em primeiro turno se tiver 50% dos votos válidos mais um voto.

Em seguida aparecem Paulo Octávio (PSD), com 8%, e Leila do Vôlei (PDT), com 6%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Coronel Moreno (PTB), Keka Bagno (PSOL) e Renan Arruda (PCO) têm 1% cada um.

Votos válidos:

Ibaneis Rocha (MDB): 46%

Leandro Grass (PV): 20%

Izalci (PSDB): 16%

Paulo Octávio (PSD): 8%

Leila do Vôlei (PDT): 6%

Coronel Moreno (PTB): 1%

Keka Bagno (PSOL): 1%

Renan Arruda (PCO): 1%

O nível de confiança do levantamento, segundo o instituto, é de 95%. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro e foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-/2022.

SOBRE O INSTITUTO

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, que encerrou suas atividades em janeiro por conta do fim de um acordo de licenciamento da marca após 79 anos.

O Ipec aborda entrevistados em suas casas, localizadas em áreas estabelecidas conforme distribuição do eleitorado brasileiro.