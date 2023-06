Prefeito se irrita e rebate acusações de Lula: ‘Humano é não mentir’

"Lula, humano seria não atender as reivindicações dessas famílias e deixá-las lá com ameaça de despejo a qualquer momento? Lula, humano é não mentir, é falar a verdade", disparou.

Em vídeo publicado em uma rede social, Saadi diz que Lula falou "um monte de bobagens, de besteiras e de mentiras" a seu respeito. Segundo explica, a construção não se trata de um programa habitacional da prefeitura e, sim, uma ação conjunta da prefeitura com a Justiça para abrigar moradores da Ocupação Mandela Vive, que estavam com ordem de despejo.

"Ontem eu vi na televisão: a cidade de Campinas, que é uma das cidades mais ricas deste país, o prefeito daquela cidade está construindo casas de 15m² para que as pessoas pobres fiquem lá durante... com sete pessoas", declarou durante cerimônia neste sábado (17), em Belém.

