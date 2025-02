Hugo Motta diz que anistia a 8 de janeiro será tratada com imparcialidade na Câmara

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou neste domingo (2) que "com certeza" a anistia aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro será levada para discussão nos próximos dias com os líderes da Casa legislativa e que o tema será tratado com "imparcialidade".

Hugo Motta também disse que a chamada pauta de costume não é prioridade e que os esforços deveriam estar concentrados em outras agendas, que tragam maior benefício para a população brasileiro. O deputado disse que essas pautas dividem o país.

"Esse tema é o tema que mais divide a Casa hoje. Você tem o PL defendendo que se vote a anistia para os presos lá do episódio do 8 de janeiro e você tem a esquerda, o PT principalmente, defendendo que esse assunto não seja debatido, não seja votado na Casa", afirmou o novo presidente da Câmara.

"A pauta [de votação da Câmara] é feita pelo presidente com a participação dos líderes. E com certeza esse será um tema que será levado para essas reuniões nos próximos dias. E vamos conduzir com a maior imparcialidade possível", completou.

As declarações foram dadas durante entrevista do deputado Hugo Motta para veículos de imprensa da Paraíba, seu estado, um dia após assumir a presidência da Câmara dos Deputados.

Hugo Motta foi eleito para comandar a Casa pelos próximos dois anos, com o voto de 444 dos 513 deputados federais. Ele era o nome na disputa do então presidente Arthur Lira (PP-AL).

A questão da anistia para os presos pelos ataques golpistas de 8 de janeiro vem sendo um ponto de disputa entre o governo Lula e a oposição. No ano passado, o então presidente Lira criou uma comissão especial para discutir o tema.

Sobre a pauta de costume, outro ponto que também divide governo e oposição, Hugo Motta afirmou que o tema não é prioridade. No entanto, voltou a afirmar que a pauta de votação não é decidida unicamente pelo presidente da Câmara e sim em conjunto com o colégio de líderes.

"Essas pautas ideológicas, de costume, penso eu que elas não estão na prioridade do dia. É um debate interessante, às vezes, até nos motiva mais do que debater coisas mais burocráticas. Mas o que nós temos visto ao longo do tempo? [Temos visto] que essas pautas muito mais dividem o país do que nos trazem benefícios imediatos", afirmou o deputado.

Acrescentou que, quando o Congresso Nacional entra nesses assuntos, acaba gastando "muita energia" e deixa naquele momento de discutir pautas que podem impactar mais diretamente na vida das pessoas.

REUNIÃO COM LULA

Hugo Motta terá uma reunião nesta segunda-feira (3) com o presidente Lula, no Palácio do Planalto. Também estará presente o novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha