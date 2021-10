Homem é perseguido e assassinado por atiradores em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (6). A vítima foi perseguida por volta das 15h40 por um grupo de homens armados, até uma residência onde foi no beco Grande Circular, no bairro Cidade Deus, zona norte de Manaus.

Nenhum familiar ainda apareceu no local do crime e vizinhos não conhecem a vitima. A localidade é repleta de pichações com siglas de facções criminosas.

Policiais Militares estão no local no aguardo da perícia científica, da Polícia Especializada em Homicídios e da equipe do IML, que darão continuidade aos trabalhos.