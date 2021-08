Homem é detido ao tentar impedir passagem de tanques em desfile

Na delegacia, o detido assinou um termo circunstanciado por desobediência e comprometeu-se a comparecer ao Jecrin (Juizado Especial Criminal) quando for intimado, ainda de acordo com a PC-DF.

Também nas redes sociais, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), criticou a detenção do militante. Para a deputada federal, o homem foi vítima de uma "prisão arbitrária", motivada "por protestar contra a intimidação de Bolsonaro com seu desfile militar".

A identidade do homem não foi divulgada pelas polícias Civil e Militar. Porém, o PT informou nas redes sociais que o detido é um militante do partido conhecido como de "TromPetista".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 42 anos foi detido na manhã desta terça-feira (10) após invadir a área restrita e impedir a passagem de veículos militares no desfile que ocorreu em Brasília, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.