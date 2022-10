Homem dispara contra igreja evangélica em Fortaleza (CE) antes de culto com Michelle Bolsonaro

O homem, que não teve a identidade revelada, não quis repassar informações às autoridades durante depoimento, pagou fiança e foi liberado. A secretaria informou que as investigações prosseguem para que seja identificada a motivação do disparo.

A pasta disse ainda que o disparo ocorreu uma hora antes do início do culto, que começou por volta das 19h. A prisão foi feita pela Polícia Militar. Ninguém ficou ferido. O suspeito estava com um revólver calibre 38.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 22 anos foi preso nesta sexta (14) suspeito de ter atirado contra uma igreja evangélica em Fortaleza (CE) momentos antes do início de culto com a participação da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

