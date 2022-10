Hoje desprezado, programa de governo já foi trunfo de Lula no passado

Muitos deles ganharam eventos grandiosos e "temáticos". O caderno sobre racismo foi lançado em Salvador (BA), com direito a chuva de pipocas jogadas por baianas em Lula, enquanto o ambiental foi divulgado na vila histórica de Paranapiacaba (SP), no alto da Serra do Mar, e o sobre a corrupção foi objeto de um debate na sede da OAB.

Para aumentar o impacto do programa, Lula inovou ao divulgá-lo em prestações, no formato de cadernos.

