Henrique Oliveira confirma Vera Castelo Branco como vice nas eleições para Governo

"O nome da Vera [Castelo Branco] será anunciado oficialmente em agosto junto com os deputados federais do Podemos na convenção para escolher os candidatos", afirmou Henrique.

Sem federação partidária, o Podemos não tem nenhum nome previsto para a Presidência até o momento, e segue como uma candidatura de centro. Por esse motivo, Henrique frisou que além do Executivo Estadual, o objetivo do Podemos nesta eleição é focar nas vagas da Câmara dos Deputados.

Manaus/AM - O pré-candidato ao Governo do Amazonas, Henrique Oliveira (Podemos), confirmou ao Portal do Holanda nesta quarta-feira (8), que a ex-deputada Vera Castelo Branco será sua vice na chapa majoritária nas eleições de 2022.

