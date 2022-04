Henrique Meirelles se filia à União Brasil

O nome de Meirelles, que em 2018 concorreu à Presidência e neste ano recebeu um papel na equipe de campanha do tucano João Doria, também entrou na mesa como hipótese de vice na candidatura de Rodrigo Garcia para o governo do estado de São Paulo.

Ainda seguem abertas as possibilidades para o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central nestas eleições.

